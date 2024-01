Expats recensione | perché vedere la serie TV con Nicole Kidman

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dal 26 gennaio 2024 è disponibile su Prime Videocon i primi 2 episodi. Gli altri 4 verranno rilasciati sulla piattaforma di streaming di Amazon ogni venerdì, fino al 23 febbraio. Cosa bisogna aspettarsi dalla nuovaTV con? Al centro della trama ci sono tre donne benestanti statunitensi espatriate a Hong Hong, che sono legate da una forte amicizia. Diretta da Lulu Wang, laè basata sul best seller di Janice Y. K. Lee intitolato The Expatriates. La protagonista,, è anche la produttrice esecutiva.su Prime Video: di cosa parla la? Leggi anche: Ragazzo divora universo,dellaTV:vederla Leggi ...

Tre storie di donne, le cui vite si incrociano in quel di Hong Kong, al centro di Expats, la nuova miniserie Prime Video diretta da Lulu Wang, conNicoleKidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo dal 26 genn ...

Tra le nuove uscite segnaliamo in primis la nuova miniserie Expats, con la divina Nicole Kidman, e poi due film piuttosto distanti tra loro: da una parte il kolossal Killers of the Flower Moon, ...

Scopri dove vedere Expats in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Expats in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD, HD, 4K.