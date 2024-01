Expats | la recensione | il dolore della maternità

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tre storie di donne, le cui vite si incrociano in quel di Hong Kong, al centro di, la nuova miniserie Prime Video diretta da Lulu Wang, con?Nicole?Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo dal 26 gennaio sulla piattaforma. Nicole Kidman sembra oramai abbonata alle limited series - che come sappiamo all'occorrenza possono trasformarsi da miniserie a serie più o meno antologiche, come dimostrano i casi di Big Little Lies e Nine Perfect Strangers. Vuoi perché la impegnano per meno tempolunga serialità, vuoi perché le permettono di partecipare a più progetti nello stesso anno, vuoi perché spesso è anche produttrice e quindi può dire la sua anche lato creativo, dal soggetto alla sceneggiatura, vuoi perché trattano spesso tematiche a lei care come la condizione femminile nella società di oggi. Confermeremo tanti di questi aspetti nella ...

Dall'intersezionalità alla regia originale di Lulu Wang. Un viaggio attraverso la vibrante e complessa Hong Kong, con un cast eccezionale. Dal 26 gennaio su Prime Video.