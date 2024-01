Ex Ilva di Taranto | commissari chiedono ispezione impianti Acciaierie d' Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il quadro generale continua ad essere critico per l'Exdi. Di fronte al rischio di blocco totale e al rallentamento delle forniture e delle attività degli altiforni, secondo fonti interne “idiin amministrazione straordinaria hanno richiesto add’aggiornamenti urgenti circa lo stato di funzionamento deglidegli stabilimenti, le iniziative in corso di svolgimento e la necessità di una loro visita ispettiva". La richiesta arriva in risposta ad una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base alla quale Adolfo Urso, titolare della carica ministeriale, avrebbe “sollecitato idiin amministrazione straordinaria e il socio pubblico ...