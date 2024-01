Evade dai domiciliari e spara a un amico | il trapper Baby Gang di nuovo arrestato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ancora brutte notizie per, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, ilrecentemente condannato a cinque anni e due mesi di carcere per latoria avvenuta nel 2022 a Milano in via Tocqueville. Il Tribunale ha infatti revocato le autorizzazioni concesse al 22enne e relative alla sua attività musicale, come quelle per i concerti che aveva in programma. Sottoposto a obbligo di dimora a Lecco, il 22enne avrebbe lasciato la sua abitazione in orario serale per recarsi da un, chiedendogli ospitalità per la notte. Di fronte al rifiuto del conoscente, un 24enne residente nel capoluogo lariano, gli avrebbeto con una pistola ad aria compressa. Due colpi alla gamba, con la vittima costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso: il giovane è stato poi dimesso con una ...