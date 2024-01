Eurolega basket | ventitreesima giornata | gioca Milano | programma e diretta tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Torna sulle scene continentali la massima competizione europea dedicata alla pallacanestro con sfide sempre più importanti che metteranno in palio punti pesanti. La fase a girone unico entra, infatti, nella sua disputa finale e le lunghezze saranno ancor più importanti da mettere in cascina rispetto al recente passato. Vietato sbagliare, insomma, per tutte le formazioni che ancora inseguono gli obiettivi individuati a inizio annata. Dopo aver assistito alla prima parte delladell’2023/24 con Virtus Segafredo Bologna tra le protagoniste, questo venerdì archivierà questa tornata mandando in campo la restante parte delle gare. Toccherà, oggi, a Olimpiache dovrà vedersela contro il forte Barcellona., ...

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo al Forum di Assago stasera per il ventitreesimo turno di Eurolega . I biancorossi scendono in campo oggi ... (oasport)

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo al Forum di Assago stasera per il ventitreesimo turno di Eurolega . I biancorossi scendono in campo oggi ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Barcellona , sfida valida per la 23^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le ultime due giornate hanno ... (sportface)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Barcellona , sfida valida per la 23^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le ... (sportface)

Ancora una volta Bologna non riesce a sovvertire la tradizione che la vuole sempre sconfitta in terra turca ed è costretta ad inchinarsi al ... (sport.periodicodaily)

Migliora la situazione infortuni in casa Olimpia Milano dove coach Ettore Messina recupererà questa sera con il Barcelona Maodo Lo (9.9 punti di media a partita con 3.5 assist e 2.4 assist in 10 ...Partita durissima questa sera contro i catalani attualmente secondi in classifica. Ma coach Messina carica l’Olimpia: "Dobbiamo vincere e fare felici i nostri tifosi".Il senegalese doveva disputare l’Euroleague Next Gen in Montenegro, ma un contrattempo burocratico non gli ha permesso di partire ...