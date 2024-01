Euribor manipolato | nuova tegola per i mutui

Un’ordinanza della Corte di Cassazione spiana la strada a un’ondata di risarcimenti per tassi d’interesse non dovuti. Chi aveva un mutuo, un finanziamento o un leasing indicizzato al tasso Euribor acc ...Questa volta la tegola riguarda la manipolazione dell’Euribor e i suoi effetti a distanza di quasi vent’anni dei fatti su molti contratti legati al tasso in questione e stipulati anche in Italia ...Un’ordinanza destinata ad avere un impatto fortissimo su consumatori e banche. È la numero 34889 del 13 dicembre 2023 con cui la Corte di Cassazione si è espressa sulla manipolazione del tasso Euribor ...