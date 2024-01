Estrazione Eurojackpot venerdì 26 Gennaio 2024 | i numeri di oggi

È arrivato il momento di una nuova estrazione dell’Eurojackpot, quella in programma oggi, venerdì 26 gennaio 2024, per il concorso numero 8 dell’anno. La buona notizia per coloro che sono appassionati ...Eurojackpot di oggi, estrazione numeri vincenti di martedì 23 gennaio e quote concorso numero 7/2024. In diretta in Europa la combinazione ...Nel concorso Eurojackpot n° 6 di venerdì 19 gennaio nessuna vincita con punti '5+2', il jackpot per il prossimo concorso sale così a 17 milioni di euro.