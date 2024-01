“Esperti di trans e adoratori di Ferragnez” Sallusti zittisce Giannini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Come vi abbiamo raccontato nella Zuppa, ieri Massimo, ex direttore della Stampa, oggi retrocesso a editorialista di Repubblica, ha attaccato la “capocrazia” di Giorgia Meloni colpevole di proporre una “idea malsana di Stato Padrone”, il tutto solo per aver affermato una banale verità, ovvero che il quotidiano di Maurizio Molinari è di proprietà di un editore, la famiglia Elkann, con legittimi interessi privati. “Fattuale”, direbbe Vittorio Feltri. Gli eredi di Eugenio Scalfati se la sono presa con il premier, con Palazzo Chigi, con le “telecamere complici di Rete4”, oltre che con i “turiferari della stampa di regime” e con “i latrati della famelica muta di cani” (parla come magni) . Per la precisione,il Massimo riteneva che “il manganello meloniano” si abbatta solo sui “pochi presidi informativi ancora indipendenti”, ovviamente ...