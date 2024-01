Espansione della famiglia Moto G | tre nuovi device per tutti

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 gennaio 2024)rola introduce il nuovog34 5G, il dispositivo 5G più accessibile, evidenziando l’incessante impegnog nel democratizzare la tecnologia Ilg34 offre un’esperienza immersiva nel mondo dell’intrattenimento, grazie al suo display compatto, aggiornamenti veloci, audio di alta qualità e un sistema fotografico avanzato che consente di catturare immagini straordinarie. Questo dispositivo è ideale per la fruizione, la creazione e la condivisione di contenuti, supportato da una generosa batteria da 5000mAh1 progettata per un utilizzo prolungato. Il design elegante aggiunge ulteriori caratteristiche di rilievo alg34 5G.g34 5G: la soluzione per una connessione 5G accessibile aIl ...