Esce oggi per Hyperjazz records il secondo album del collettivo ethno-jazz

(Di venerdì 26 gennaio 2024) , con l’Echologia che trae ispirazione dalla biodiversità A poco più di due anni da “Unconscious Collective”, il poliedrico musicista napoletano Pietro Santangelo è tornato in studio per registrare e produrre dieci nuove tracce inedite. Con il moniker di PS5 il nostro è accompagnato, come al solito, da Paolo Batà Bianconcini, Giuseppe Giroffi, Vincenzo Lamagna e Salvatore Rainone. Sempre nel solco della musica strumentale di elezioneistica, i brani inclusi in “Echologia” pubblicato dalla labelproseguono il percorso intrapreso da Santangelo già dai primissimi Slivovitz e mai accantonato negli anni a seguire: la ricerca multiculturale resta il suo principio compositivo. Ogni brano di Echologia trae ispirazione dall’idea di biodiversità : come i diversi agenti ...