Era sano A Mestre è ancora giallo | la perizia sull' autista del bus

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Secondo i medici, la morte di Alberto Rizzotto sarebbe stata provocata dallo sfondamento del cranio, in conseguenza della caduta del mezzo da un'altezza di più di dieci metri

Lancio della navicella alle 23,02 ora italiana, da Cape Canaveral . Di italiano, oltre all’ora di riferimento per la Ax-3, ci sono le tute degli ... (noinotizie)

Non fu un malore del conducente che provocò il salto dal cavalcavia di un bus elettrico a Mestre lo scorso ottobre. L’autista che si trovava alla ... (ilfattoquotidiano)

il bilancio finale è di 21 morti e 15 feriti. Le telecamere del viadotto mostrano un tentativo di frenata da parte dell'autista prima della caduta; in corso c'erano dei lavori di manutenzione ...Proseguono gli accertamenti per fare luce sul tragico incidente dello scorso ottobre costato la vita a 21 persone. Si attendono ora i risultati degli esami tecnici sul bus e sul viadotto L'autista che ...Non fu un malore del conducente che provocò il salto dal cavalcavia di un bus elettrico a Mestre lo scorso ottobre. L’autista che si trovava alla guida del mezzo precipitato il 3 ottobre scorso, con u ...