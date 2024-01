Era il pupillo di Mourinho | dice addio e cambia squadra all’improvviso

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Venne invocato in maniera decisa daquando era allenatore della Roma: ora la notizia lascia tutti a bocca aperta. In casa Roma l’avventura da allenatore di un simbolo come Daniele De Rossi ha avuto inizio. Convincente a metà l’esordio vittorioso in campionato contro l’Hellas Verona per l’ex numero sedici giallorosso, che sicuramente ha bisogno di tempo per mettere a punto i propri principi di gioco alla sua. D’altronde, l’eredità lasciata da Joséresta comunque importante, così come doveroso è cercare di perfezionare un giocattolo che negli ultimi tempi girava in maniera non proprio impeccabile, motivo per cui i Friedkin hanno deciso di esonerare lo Special One. Nel corso della sua esperienza nella Capitale, la società capitolina ha cercato di supportare in ogni modo il suo ormai ex tecnico, pur tenendo atto ...