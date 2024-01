Era disciplina olimpica In Italia la Figest cerca di rilanciarla

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il tiro alla fune è stato uno sport olimpico ai Giochi dal 1900 al 1920. Dopo un repentino declino inè tornato di moda negli ultimi anni frazie anche la lavoro della Federazione. La città di Morbegno (So) ha ospitato per tre volte competizioni nazionali nelle gare organizzate dalla(Federazionena Giochi e Sport Tradizionali). La prima è stata la prova di Coppanell’aprile del 2018 al palasport Enea Mattei. La seconda e la terza rispettivamente a marzo e a novembre 2019 con una tappa di campionatono e la finale del Trofeo delle Regioni, entrambe alla palestra di via Faedo. Nel mezzo, alla fine del 2018 anche l’inaugurazione del campo di allenamento, ospitato al Ri-Circolo Acli. Da alcuni anni è uno sport vero e proprio con regole e categorie molto precise e con un ...