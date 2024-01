Equitazione | Charlotte Fry vince il primo round del dressage ad Amsterda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una nuova tappa della FEI World Cup 2023-2024 disi è aperta oggi in quel dim. Sul campo di gara olandese amazzoni e cavalieri si sono sfidati nella prova più classica della specialità equestre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Are è stata la fortissima britannicaFry che, in sella a Everdale, si è piazzata alposto facendo registrare uno score di 77.761%, davanti alla tedesca Isabell Werth, seconda su DSP Quantaz a quota 76.869%, e allo svedese Patrik Kittel, terzo avendo montato Touchdown e avendo fatto segnare un punteggio di 75.848%. Non vi erano italiano presenti in concorso, in un contest che domani proporrà un’altra prova. Sabato 27 gennaio infatti sarà sempre la volta del, ma questa volta nella modalità ...