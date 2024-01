Enrico Mentana festeggia i 69 anni e scopre così che diventerà nonno

(Di venerdì 26 gennaio 2024). La notizia gli è stata data dalla secondogenita durante imenti del 69esimo compleanno del conduttore. Quale regalo migliore, allora? La gioia, pere famiglia, è veramente tanta, come testimoniato anche dal settimanale “Chi“, che ha pubblicato alcune foto sull’intima festa. La location era un ristorante romano vicino alla Fontana di Trevi. Oltre alla compagna Francesca Fagnani, il giornalista, era in compagnia dei quattro figli (Stefano, Alice, Giulio e Vittoria) e dei suoi ‘amici a quattro zampe’ che, soprattutto nell’ultimo periodo, l’hanno accompagnato durante i Tg. E’ Alice(32), figlia del giornalista e di Letizia Lorenzini Delmilani, che renderà prossimamenteil ...

Adriano Galliani, ospite, insieme a Enrico Mentana, di Cinque Minuti, il programma condotto da Bruno Vespa, ricorda la discesa in campo di Silvio Berlusconi, avvenuta esattamente trenta anni fa. Il ...Le principali dichiarazioni a ricordo del discorso di Silvio Berlusconi del 26 gennaio 1994, per la celebre discesa in campo anti-sinistra ...