Enorme Sinner Distrugge Djokovic Ed è in finale agli Australian Open

La domenica dei trionfi italiani in Spagna è iniziata in motogp. Francesco Bagnaia su Ducati campione del mondo per il secondo anno consecutivo ... (noinotizie)

La domenica dei trionfi italiani in Spagna è iniziata in motogp. Francesco Bagnaia su Ducati campione del mondo per il secondo anno consecutivo ... (noinotizie)

una crescita talmente enorme da essere stato il tennista che si è migliorato maggiormente nell'anno solare ricevendo, non a caso, il riconoscimento come "Most Improved Player of the Year". L'anno ...È il momento di tentare l'ultima sgasata: Sinner si porta ai vantaggi, ha una chance enorme di palla break ma il suo dritto è fuori. Ricambia il favore, Nole, e si torna 40-40 mentre qualcuno nel ...Jannik Sinner ha firmato un'antologica impresa sul cemento di Melbourne: sconfiggere Novak Djokovic, che su questi campi era reduce da 33 vittorie consecutive e che per dieci volte ha alzato al cielo ...