Energia | infrastrutture transfrontaliere | Bruxelles stanzia quasi 600 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Commissione hato 594dinell’ambito del meccanismo per collegare l’pa (CEF) a otto progetti dienergeticheche hanno ottenuto lo status di progetti di interesse comune nel 2022. Questo investimento si inserisce nel quadro più ampio degli sforzi dell’Ue per decarbonizzare l’e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra stabiliti nel Green Dealpeo. Questi fondi sono stati assegnati a diversi progetti sull’anidride carbonica (CO2), tra cui un massimo di 189dia D’Artagnan, una piattaforma di esportazione di CO2 nel porto di Dunkerque in Francia; 157diper ...