Empoli | la Juve è una montagna da scalare Nicola | “Loro senza punti deboli | bel banco di prova”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Una gara sulla carta proibitiva, ma gli azzurri vogliono giocarsele le proprie carte. La partenza di Davideè stata più che confortante, ma il secondo ostacolo da superare è di quelli alti e il tecnico dell'ne è perfettamente consapevole. "La difficoltà della gara è alta - spiegain conferenza stampa alla vigilia del match in casa dellantus -, affrontiamo una squadra che non ha. La settimana di lavoro che abbiamo fatto è stata una settimana in cui ci siamo preparati bene. Per noi è importante definire la nostra identità, questo fa la differenza. Per compiere imprese importanti dobbiamo avere conoscenza e consapevolezza di noi stessi. Sono rientrati anche Pezzella e Baldanzi, è stata l'occasione per ...