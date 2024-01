Elezioni europee e rinnovo dei consigli comunali | decisa la data delle elezioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 E’ stato varato ieri dal Governo il decreto che stabilisce l’istituzione di un Election day per leed amministrative. Un provvedimento che contiene anche laper il voto che si terrà, per la prima volta, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. La novità sta nel fatto che, sinora, lesi erano tenute di domenica e di lunedì mentre adesso verrà impegnato l’intero fine settimana. L’obiettivo, chiaro, è quello di favorire la massima partecipazione. Anche se non c’è ancora l’ufficialità, pare abbastanza scontato che si potrà votare nelle fasce orario dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica. Lo stesso provvedimento varato a palazzo Chigi prevede anche la rimozione del limite al numero dei ...

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , ha annunciato la data per le elezioni europee , accorpate alle amministrative in programma nel 2024, e ...

Le elezioni Europee in Italia si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Gli stessi giorni e orari si applicano in caso di contemporaneo svolgimento delle ... Il governo ha approvato il decreto legge che stabilisce l'" Election day ", ovvero l'unificazione delle elezioni europee, regionali e amministrative in un'unica data. Si voterà sabato 8 e domenica 9 ...