Elezioni 8-9 giugno | misure per la terza età | stretta su influencer e beneficenza Consiglio dei ministri

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei2024 Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (decreto-legge) Ildei, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Per favorire la più ampia partecipazione al voto, il testo prevede, tra l’altro, che per tutto il 2024 le votazioni relative ae referendum si svolgano in ...