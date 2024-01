“Ego” è il nuovo singolo di stillpani

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dal 26 gennaio 2024 è in rotazione radiofonica “Ego” (Kimura), ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 gennaio. “Ego” è un brano scritto a quattro mani con Lorenzo Di Pasquale (cantautore e autore con alle spalle già 3 dischi pubblicati sotto il nome d’arte Amelia) che descrive a pieno il disagio sociale di un giovane o di un quasi-adulto che si trova quotidianamente a vivere una vita più veloce e grande di lui. La produzione di Etrusko, aggressiva e dark, è il mare su cui galleggiano le parole. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ego nasce come una riflessione esistenziale sull’epoca contemporanea e sul buio della condizione giovanile che guarda al futuro in maniera passiva e distaccata (‘e se il futuro corre lo guardiamo dagli spalti’). Svuotata del suo impeto vitale, ...