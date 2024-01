Educazione teatrale a scuola | corso di formazione per docenti Indire | scadenza 6 febbraio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sono aperte fino al 6le iscrizioni aldi“Io sono te, metodologia per un teatro di tutti” organizzato dain con collaborazione con enti e associazioni, nell’ambito delle iniziative per la promozione e la sperimentazione dell’. L'articolo .

Rimini celebra i 60 anni dell’Attività di Educazione alla Memoria con un incontro giovedì pomeriggio al Teatro Galli. L’evento ha ripercorso la storia dell’iniziativa, nata nel 1964 con il primo viagg ...Si è svolto giovedì pomeriggio l’importante incontro pubblico al Teatro Galli per condividere con la cittadinanza il significato dell’ Attività di Educazione alla Memoria. Un evento in cui si sono sus ...Una serata al di là delle aspettative quella andata in archivio martedì sera, 23 gennaio, al teatro Socjale di Piangipane, promossa da Bagherpersempre e ...