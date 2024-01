Edicole votive di Napoli | i cimiteri dei vicoli

Ignobile gesto è quello avvenuto ad Olevano sul Tusciano. Una statua della Madonna, custodita in un’edicola votiva di località Cannabosto, è stata vandalizzata. La testa della statua è stata decapitat ...Una visita che vi porta a scoprire il lato meno conosciuto della città di Bari. Partendo da Piazza della Ferrarese scopriremo l'edicola votiva dei fratelli spizzico, scopriremo L'Antico camino che ...ALESSANDRIA - Una notte di paura, per fortuna senza conseguenze gravi, per una automobilista che, a causa della nebbia, è finita contro una cappella ...