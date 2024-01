“Ecco la vita | benvenuta Fiorella” Il famoso della tv papà per la prima volta | mai visto così emozionato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un fiocco rosa: in questa fine di gennaio 2024 è nata. Giovedì’ 25, come fa sapere il suonel post Instagram in cui dà a tutti il lieto annuncio. “25 gennaio 2024: laal mondo”, scrive nella didascalia l’ex volto di Matrimonio avista, che con la compagna Simona inizia ora un nuovo capitololoro. Sono in tre adesso. Nel post una serie di immagini che racchiudono tutti i momenti più intimi, dall’attesa, fino al momento in cui Simona ha finalmente dato alla luce la sua piccola. E i neo genitori, con i parenti subito accorsi in ospedale, festeggiano emozionati la nascitalorobambina. L’annunciogravidanza era arrivato pochi mesi ...