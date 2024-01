Ecco la libertà nel Pd | punita la dissidente sul fine vita | è caos

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) C’è qualcuno che ironizza che l’acronimo Pd non stia per Partito Democratico, ma per Poco Democratico. L’ennesimo caso che scuote il Nazareno arriva dal Veneto: Anna Maria Bigon, la consigliera regionale che con il suo voto in dissenso dal Pd fu determinante per la bocciatura della ‘legge Zaia’ sul, è stata destituita dall’incarico di vicesegretario provinciale dei dem di Verona. La decisione è maturata a livello locale, senza il coinvolgimento della direzione nazionale. La conferma è arrivata dal segretario provinciale Franco Bonfante: “È una mia scelta, una scelta politica Non ho condiviso la decisione di Bigon -spiega interpellato dall’Adnkronos-, specie nel metodo. Non si poteva far finta di nulla”. Per Bonfante si tratta di un atto di trasparenza, non si poteva fare finta di niente. Bigon paga il voto in dissenso sulla legge sul ...