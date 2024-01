Duetti Sanremo 2024 | serata cover | artisti e canzoni scelte dai Big

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A quindici giorni dalla, prevista per venerdì 9 febbraio prossimo, Amadeus ha annunciato ia cui assisteremo nella quarta puntata del Festival. In collegamento a Viva Rai2, il morning show di Fiorello in onda sul secondo canale della Tv di Stato, il conduttore e direttoreco della storica manifestazione popolare canora ha snocciolato tutto. Quali sono idie qualisono state? Alessandra Amoroso con i Boombadash – Medley Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna Ragazzo Sogna Angelina Mango e il Quartetto d'Archi dell'Orchestra di Roma – La Rondine Annalisa e La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia – Sweet Dreams Big Mama con ...