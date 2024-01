Due gemelle si ritrovano dopo 19 anni grazie a TikTok | alla madre era stato detto che erano morte

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Amy e Ano sono duegeorgiane identiche, ma subitola nascita sono state sottrattequale erache, e vendute a famiglie separate. Maa un talent televisivo e un video sue altri social si sono per caso ritrovate. A raccontare la loro storia la Bbc in un lungo articolo sulla tragedia dei bambini in Georgia rubati dagli ospedali...