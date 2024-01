Dubbi sulla raccolta fondi per curare Giorgia | assolta Lucarelli | «Non è diffamazione»

Tutti si chiedono cosa ci sia dietro alla lunga convalescenza di Kate Middleton: per quale ragione non la rivedremo in pubblico addirittura fino a ... (ilgiornale)

In conferenza: «Lotta scudetto Non siamo in quella lotteria. Siamo nella lotteria dei nostri risultati e della nostra classifica pensando partita per partita» Stefano Pioli presenta in conferenza sta ...Il commendatore avanzerà una proposta clamorosa al ragazzo, tale da metterlo in profonda crisi e fargli una passare una notte in cui si sentirà tormentato dai dubbi sulla scelta da prendere. Marta e ...I dubbi di Sarri nascono soprattutto dall'assenza dello spagnolo al centro della difesa: ballottaggio aperto tra Gila (in vantaggio) e Casale per il posto accanto a Romagnoli. Sulle fasce l'altro ...