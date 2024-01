Drammatico incidente in cantiere in provincia di Latina | operaio finisce nell’impastatrice

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 E’ successo tutto in pochi istanti ieri mattina, presso unedile di Priverno. Un uomo di 45 anni, intento a lavorare con un macchinario per l’intonaco, è finito in una situazione critica che ha richiesto un intervento medico immediato. I Dettagli dell’Mentre impastavano l’intonaco, l’, per motivi ancora da chiarire, è finito all’interno del macchinario, riportando gravi ferite a una gamba. La prontezza degli altri lavoratori ha permesso l’attivazione tempestiva dei soccorsi. L’Intervento delle Autorità Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Priverno, il personale medico del 118 e dell’ASL di. Date le gravi condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento di un’elicottero, che è atterrato in prossimità del ...