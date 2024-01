Draghi non potrà guidare il Consiglio Ue Il motivo e la reazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il presidente delUe, Charles Michel, ha fatto sapere pubblicamente che ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni europee. Una svolta a poche settimane dal suo precedente annuncio in cui manifestava l'intenzione di concorrere per un seggio al Parlamento europeo nel prossimo giugno. L'ex premier belga ha motivato la sua rinuncia dichiarando di voler dedicare tutti i suoi sforzi alle attuali responsabilità con ferma determinazione fino alla loro conclusione. Ha sottolineato inoltre il suo impegno a essere sempre un fervente sostenitore di un'Europa democratica, forte, unita e capace di determinare il proprio destino. Michel ha anche anticipato che, al termine del suo mandato attuale, rifletterà sulla natura e sulla direzione dei suoi impegni futuri. Le dimissioni anticipate di Michel, annunciate l'9 gennaio scorso, avevano avviato le ...

Ma fonti vicine al 76enne ex governatore della Bce lasciano intendere che Draghi non stia operando per farsi assegnare alcun incarico di leadership a Bruxelles. Tra gli altri nomi in ballo era stato ...