Dovremmo dirle grazie Caso Ferragni | Klaus Davi spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Penso chedirea Chiara”.controcorrente a Dritto e Rovescio. Mentre gli ospiti di Paolo Del Debbio su Rete 4 discutono sul futuro giudiziario e non dell'influencer, il giornalista si lancia in un commento tutt'altro che atteso e che coglie di sorpresa anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero. “Penso chedirea Chiara– spiega– per il semplice fatto chea lei si è sollevato una vicenda che, tutto sommato, era gestita nella più totale oscurità”. Ma non solo: la regina italiana dei social “ha riconosciuto il proprio errore. Ha messo uno, due, tre, non sappiamo quanti milioni di euro – continua la sua disamina – ha ringraziato il governo per il ...