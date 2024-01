Donna uccide il marito a coltellate | omicidio all' alba | arrestata La coppia ha una figlia di 5 anni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dramma a Martinengo, in provincia di Bergamo. Unadi 46è statacon l'accusa di aver ucciso il, di 56, a: l'episodio, di cui non si...

Due persone, un uomo e una donna , sono morte nella serata di ieri, lunedì 11 dicembre, dopo essere state travolte da un Treno in aperta campagna. ... (today)

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente, o di un gesto volontario, un doppio suicidio. Di certo l’impatto del Treno nel Mantovano è ... (tpi)

Ennesimo tragico bilancio per la notte della fine dell'anno: la donna di 45 anni colpita da un Proiettile vagante ad Afragola e ricoverata in gravi ... (iltempo)

omicidio questa mattina in provincia di Bergamo: una Donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito , di 56 anni, a ... (leggo)

Una tragedia familiare si è consumata a Martinengo, paese in provincia di Bergamo. Secondo quanto si apprende, una Donna di 46 anni è stata ... (thesocialpost)

A Martinengo, in provincia di Bergamo, è stata fermata una donna sospettata di aver ucciso il marito 56enne a coltellate.Omicidio questa mattina in provincia di Bergamo: una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate: l'episodio, di cui non si conoscono ancora i de ...

IL DELITTO. Si sarebbe consumato in via Cascina Lombarda: l’arresto nella mattinata di venerdì 26 gennaio.