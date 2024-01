Donna uccide il marito a coltellate | ieri era stata in ospedale con le allucinazioni e poi dimessa La coppia ha una figlia di 5 anni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dramma a Martinengo, in provincia di Bergamo. Unadi 46arrecon l'accusa di aver ucciso il, di 56, a: l'episodio, di cui non si...

Ennesimo tragico bilancio per la notte della fine dell'anno: la donna di 45 anni colpita da un Proiettile vagante ad Afragola e ricoverata in gravi ... (iltempo)

omicidio questa mattina in provincia di Bergamo: una Donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito , di 56 anni, a ... (leggo)

Una tragedia familiare si è consumata a Martinengo, paese in provincia di Bergamo. Secondo quanto si apprende, una Donna di 46 anni è stata ... (thesocialpost)

Dramma a Martinengo, in provincia di Bergamo. Una Donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito , di 56 anni , a coltellate : ... (leggo)

A Martinengo, in provincia di Bergamo , un uomo di 56 anni è stato ucciso dalla moglie a coltellate . È successo nel primo mattino di oggi, venerdì 26 ... (tpi)

Dramma a Martinengo, in provincia di Bergamo. Una Donna di 46 anni è stata arre stata con l'accusa di aver ucciso il marito , di 56 anni , a coltellate : ... (leggo)

BERGAMO – Omicidio in provincia di Bergamo: una donna di 46 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate. Il delitto è avvenuto all’alba a Martinengo, nella ...A Martinengo, in provincia di Bergamo, una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate.È successo all'alba di oggi a Martinengo, dove una donna di 46 anni ha ucciso il marito a coltellate. Come si è svolta la vicenda ...