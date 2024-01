Domenica in scena lo spettacolo ’C’era una volta un drago’

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "C’era unaun drago"ore 17 al teatro: quarto appuntamento con la stagione per ragazzi. In programma lodal titolo "C’era unaun drago". La scheda della compagnia "Atto Due" di Firenze parla di villaggi minacciati, di figure magiche e potenti. La direzione artistica, affidata a Marco Renzi, lo ritiene un lavoro da vedere insieme, grandi e piccoli, "perché dei draghi è sempre meglio non fidarsi". E’ possibile acquistare i singoli biglietti sul sito www.ciaotickets.com, (costo 6,50 euro più uno per la prevendita)., dalle 10 alle 12, sarà possibile effettuare la prenotazione telefonica al numero 335.5268147 (costo 6,50 unico, senza diritto di prevendita), il botteghino aprirà alle 15,30. Losarà preceduto dall’assegnazione di tre libri ...