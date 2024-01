Domenica In 28 gennaio | ospiti e anticipazioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneIn, puntata del 282024: svelati gliche Mara Venier intervisterà a partire dalle ore 14.00 su Rai Uno!IN: GLIE LEDEL 282024- Siamo oramai a ridosso della nuova puntata diIn, programma televisivo di Rai Uno condotto da Mara Venier e seguito da oltre 2 milioni di fan. Scopriamo insieme chi saranno glie di cosa si parlerà. (adsbygoogle = ...

Il percorso in Supercoppa di Lazio e Napoli è stato di segno opposto. I biancocelesti si sono arresi nettamente all’Inter in semifinale ... (infobetting)

Quella in corso sembra davvero una stagione magica per l’Athletic Bilbao : mercoledì notte i baschi hanno regalato a sé stessi e alla propria gente ... (infobetting)

Il Porto sembra essersi ritrovato, nell’emergenza per l’assenza di Taremi, impegnato in nazionale, Sergio Conceiçao ha trovato una risolrsa proprio ... (infobetting)

Si informa che il cimitero ebraico di Bozzolo, in occasione della Giornata della Memoria 2024, sarà aperto il 27 e il 28 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17. Inoltre, verrà organizzata una visita guidata ...Un errore grimmaticale. Storia di un pregiudizio è lo spettacolo per famiglie che va in scena domenica 28 gennaio 2024, alle ore 16, al Teatro dell'Ortica. Produzione Teatrino Keré; burattini ...E’ stata avviata la nuova stagione dei Congressi Comunali e come primo step sono stati convocati i Congressi Comunali di Alcamo per il giorno sabato 27 gennaio alle 18,00 presso Viale Europa n. 155 e ...