Domani Messa in Cattedrale con il vescovo Roberto Fornaciari

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arezzo, 26 gnnaio 2024 – Nel pomeriggio di, sabato 27 gennaio, alle ore 16, inad Arezzo, ildi Tempio-Ampurias, monsignor, osb cam, presiederà una celebrazione eucaristica di ringraziamento per la propria ordinazione episcopale con la comunità diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Come si ricorderà, dom, prima di essere elettodella diocesi sarda nel luglio scorso, è stato per oltre vent’anni monaco a Camaldoli, dove negli ultimi anni ha ricoperto l’ufficio di vice Priore. Dom, tuttavia, è stato una presenza significativa anche per la Chiesa diocesana, nell’ambito della quale ha svolto generosamente numerosi servizi pastorali e di insegnamento ...