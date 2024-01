Docenti neoassunti | collegi docenti e colloqui rientrano nei 120 giorni di attività richiesti Vademecum USR Campania

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'USRha pubblicato un utilesull'anno di formazione e prova dei. Il documento - scrive il direttore Acerra - "vuole essere un contributo alle istituzioni scolastiche ed in particolare a tutti iinteressati, finalizzato a fornire spunti di riflessione e di approfondimento su una delle tematiche a mio avviso più importanti per lo sviluppo e il miglioramento del sistema scolastico: la formazione deineo-assunti". L'articolo .

Perché risulta indispensabile un vademecum (o più d’uno) per docenti e personale ATA che fanno accesso in una scuola e che devono confrontarsi con ... (orizzontescuola)

Non solo Fratelli d'Italia, ma anche la Lega propone modifiche per la Mobilità riguardo i docenti neo assunti. Il PNRR, come è noto, prevede il ... (orizzontescuola)

Il docente assunto in ruolo può certamente rinviare l' Anno di prova per motivi normativamente previsti. Può poi svolge rlo in assegnazione ... (orizzontescuola)

Non solo Fratelli d'Italia, ma anche la Lega propone modifiche per la mobilità riguardo i docenti neo assunti. Il PNRR, come è noto, prevede il vincolo triennale di permanenza sulla stessa sede per i ...I docenti neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di assunzione. Eccezioni. Il vigente vincolo di permanenza triennale nella scuola di ...Mobilità docenti e vincolo triennale di permanenza, Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe riguardante una possibile deroga sulla rigida imposizione relativa al ...