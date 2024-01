Dl energia | le misure da rinnovabili a deposito rifiuti radioattivi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Niente più contributo a carico dei titolari di impianti per la produzione dielettrica da fonti; nomina del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Commissario straordinario per la gestione deidell'isola con una dotazione di 800 milioni per gli investimenti; in tema di nucleare, più tempo a enti locali non presenti nella Cnai (Carta nazionale delle aree idonee) e al Ministero della Difesa per presentare l'autocandidatura a ospitare ilnazionale deie chiedere al ministero dell`Ambiente e a Sogin di riconsiderare l`area per verificarne l`idoneità; possibilità di produrreelettrica in aree termali sfruttando le risorse geotermiche ma garantendo il mantenimento delle caratteristiche delle ...