Djokovic travolto | Sinner è in finale! Il fenomeno del tennis ora è italiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si è conclusa con la vittoria di Jannikla partita dipiù attesa dagli appassionati italiani, la semifinale degli Australian Open 2024. L'altoatesino ha battuto Novakin quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3 e vola in finale. E' stato il settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalla semifinale di Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino (una vittoria a testa) fino allo storico successo dell'azzurro in Davis a Malaga, in singolare e in doppio. Al Melbourne Park è stata però un'altra storia. Il serbo, numero uno del mondo, di casa sul cemento australiano, dove non perdeva dagli ottavi del 2018, e dove ha vinto 10 semifinali su 10 disputate ha dovuto lasciare il campo ache si è imposto con forza ed eleganza dando una ...