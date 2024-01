Djokovic | “Sinner mi ha cancellato dal campo ma non è l’inizio della fine”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Prima di tutto congratulazioni aper aver giocato un grande match e un grande torneo fin qui. E’ meritatamente in finale. Oggi mi hadal”. Così Novakdopo la sconfitta con Jannikin semifinale all’Australian Open 2024. “Invece per quanto mi riguarda sono scioccato dal mio livello di gioco – dice– Nei primi due set non ho praticamente fatto nulla. E’ uno dei peggiori match a livello Slam che ho giocato. Non è una bella sensazione, ma complimenti a Jannik per aver fatto tutto meglio di me”. “Ci ho provato, ho lottato, nel terzo set ho fatto salire il mio livello, salvando un match-point e giocando un buon tie-break – aggiunge il numero uno del mondo -. Ma nel quarto di nuovo ho giocato un pessimo game perdendo il ...