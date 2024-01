Djokovic incorona Sinner | «È cresciuto Prima non vinceva le grandi partite | ora sì»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha accusato un po’. Fa i complimenti a, che “merita il posto in finale. Mi ha dominato totalmente oggi”. Ma non concede del tutto l’onore delle armi: “Sono rimasto scioccato dal mio livello, nel cattivo senso della parola. Non ho fatto molto bene nei primi due set. Penso che sia stata una delle peggioriin uno Slam della mia carriera, per quanto posso ricordare. Non era molto piacevole giocare in quel modo. Ma devo dargli atto per aver fatto tutto meglio di me. Ci ho provato, ho lottato. Ma il livello del mio tennis non era proprio eccezionale”. “A dire il vero durante l’intero torneo non ho espresso il meglio di me. Ho fatto una bella partita contro Mannarino, ma la maggior parte delle mienon sono state all’altezza di quanto faccio normalmente in Australia. In un certo senso mi ha ...