Djokovic dopo la sconfitta con Sinner agli Australian Open | «Una delle mie peggiori partite»

L'impresa di Sinner contro Djokovic ha fatto il giro del mondo. Ecco come la stampa estera ha celebrato la prima finale di uno Slam dell'azzurro.Jannik Sinner ha condiviso alcune riflessioni dopo il match, evidenziando che la precedente sconfitta contro Djokovic subita in semifinale a Wimbledon nel luglio 2023 gli è stata particolarmente utile ...E’ meritatamente in finale. Oggi mi ha cancellato dal campo". Così Novak Djokovic dopo la sconfitta con Jannik Sinner in semifinale all'Australian Open 2024. "Invece per quanto mi riguarda sono ...