Djokovic abdica a Melbourne | è la fine di un’era? Una sconfitta dal profumo di passaggio di consegne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non perdeva da 33 partite a, mai aveva perso in semifinale e mai nessuno era riuscito a batterlo senza concedergli palle break. Nel penultimo atto tra Jannik Sinner e Novakdegli Australia Open 2024 ci sono questi aspetti estremamente positivi per l’altoatesino, vittorioso, e negativi per il serbo. Si pensava che Nole avesse un vantaggio dettato dal suo essere abituato a certi palcoscenici, considerando la sua storia e il proprio percorso. E invece, Sinner ha completamente ribaltato lo scenario, infliggendo aunamolto pesante, la terza nelle ultime quattro sfide andate in scena tra i due a livello individuale non considerando il doppio di Coppa Davis. Si potrebbe pensare a una sorta didi, per la portata del successo di Jannik ...

