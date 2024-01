‘Discovering Canary Islands 2’ | Pilar Rubio | «I concorrenti vi sorprenderanno»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dal 26 Gennaio debutta in esclusiva e gratuitamente su Rakuten TV Discovering2 alla cui guida troviamo ancora una volta. Il reality d’avventura torna dopo il successo della prima stagione, nelle splendide isole Canarie per un nuovo viaggio in cui otto nuovisi metteranno alla ricerca della mitica isola di San Borondon. «Questa seconda stagione sarà molto più intensa della prima. Le sfide, le avventure che iaffronteranno saranno molto molto più impressionanti. – raccontanella nostra intervista – I conflitti, i drammi, le amicizie… tutto sarà più grande». Tra gli ottodi Discovering2, anche ...