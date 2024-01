Discorsi di guerra Perché i ministri europei della Difesa parlano di riarmo e conflitto con Putin

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Grande eco per il patto tra i baltici che si preparano all'invasione. Scalpore il "preparatevi a combattere" di Shapps ai britannici. Inquietudine per il tedesco Pistorius che spinge per puntellare la Bundeswehr. Mentre in Italia Crosetto tiene toni bassi, ma vuole 10mila riservisti