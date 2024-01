Discesa Cortina 2024 | bruttissima caduta per Mikaela Shiffrin | le sue condizioni

(Di venerdì 26 gennaio 2024)pernel corso dellafemminile di. La fenomenale statunitense ègià nella prima fase di questo appuntamento sulle nevi azzurre e ha sbattuto violentemente contro le reti, rimanendo a terra a lungo. Dopo alcuni minuti, in cui peraltro le telecamere non hanno mostrato nulla di quanto accaduto, abbiamo potuto vedere i soccorsi che raggiungevano la campionessa, che si è seduta dopo essere stata a lungo a terra. Possibile l’intervento dell’elicottero, rischia di essersi fatta davvero male. AGGIORNAMENTO 11.25 – Arrivato l’elicottero, prenderà in caricoche sembra molto dolorante. La campionessa si è rialzata. ma zoppicando poi vistosamente accusando dei problemi alla ...

Polemiche dopo le diverse cadute della giornata: due elicotteri che si alzano in volo, toboga, barelle, ambulanze ...Ancora un podio - il numero 53 in carriera - per Sofia Goggia, terza in 1'33"77 ex aequo non solo con l'austriaca Chriistina Ager, ma pure con la canadese Valerie Grenier nella prima discesa di ...Nella discesa che è costata la stagione a Mikaela Shiffrin e che ha visto Federica Brignone uscire, Sofia Goggia deve considerare come una vittoria il suo terzo posto. «Non è stato facile: se escono l ...