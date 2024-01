Diretta calciomercato | gli affari del giorno | il Napoli accelera per Perez Frenata Kean-Atletico Madrid

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il weekend calcistico è pronto ad entrare nel vivo, ma ilnon si fermerà. Manca sempre meno alla chiusura e bisognare per chiudere i colpi.La volata finale per ilinvernale è pronta ad entrare nel vivo e anche in questo weekend, nonostante una nuova giornata di Serie A, le trattative andranno avanti.Le trattative indel 26 gennaio – Notizie.comIlvuole prendersi la scena con altri due colpi. Il Milan lavora ad un difensore. La Juventus potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Ecco le ultime.L'articolo proviene da Notizie.com.

Calciomercato Napoli , non solo l’affare è ancora possibile ma potrebbe decollare da un momento all’altro! L’ annuncio è arrivato in diretta . Il ... (serieanews)

Il weekend calcistico è pronto ad entrare nel vivo, ma il calciomercato non si fermerà. Manca sempre meno alla chiusura e bisogna accelera re per ... (notizie)

La partita di FA Cup Tottenham-Manchester City sarà trasmessa in diretta TV su Dazn che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione della Coppa di Lega inglese. La novità è che non sarà ...Prosegue anche oggi il consueto appuntamento con RadioFirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 ...L'album postumo Per gli amici recupera alcuni brani inediti del cantautore di Lugano addio. E spiega perché la sua musica è più attuale oggi di quarant'anni fa.