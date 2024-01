Diploma in 4 anni | collaborazione con aziende | STEM e lingue | fino al 10 febbraio le iscrizioni al tecnologico-professionale VIDEO Ministero

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 26 gennaio 2024) In 4si ottiene ildi scuola secondaria di secondo grado poi si può proseguire per altri 2negli ITS Academy, conseguendo un titolo di alta specializzazione tecnica. L'alternativa è iscriversi all'Università ma anche iniziare subito a lavorare. Ildell'istruzione e del merito con un comunicato ricorda che la scavezza per iscriversi ai nuovi percorsi della filierasono aperteal 10. L'articolo .