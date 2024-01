Dipinto di donna di Klimt ritrovato a Vienna dopo 100 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Aè statoundell'artista austriaco Gustav, ritenuto perduto da circa 100. Lo riferisce la BBC. Il ritratto di Fraulein Lieser apparteneva una volta ad una famiglia ebrea in Austria e fu visto in pubblico l'ultima volta nel 1925 in vista di una mostra realizzata nel 1926 da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di. Il suo destino non è chiaro, ma la famiglia degli attuali proprietari possiede ildagli'60. La casa d'aste im Kinsky stima il valore delin oltre 54 milioni di dollari (42 milioni di sterline) ed ha definito la riscoperta "sensazionale". "Undi tale rarità, di tale portata artistica e valore non era disponibile sul mercato dell'arte ...