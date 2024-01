Dilettanti | 4 anni di squalifica al calciatore Mohamed Chaib Bilal per aver aggredito un arbitro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un’aggressione all’è costata tanto aldel Forte Belverde, società che partecipa al campionato di Prima categoria toscana. Il giocatore è statoto dal giudice sportivo della Federcalcio toscana per quattro, fino al 25 gennaio 2028, a causa di quanto accaduto al termine del primo tempo della partita Acquaviva-Forte Belverde., espulso per condotta violenta nei confronti dell’, è detto nella motivazione, “lo spingeva alle spalle e successivamente lo spingeva ancora con la mano aperta facendolo cadere” a terra, “accompagnando tale condotta con plurime e distinte frasi di contegno irriguardoso ed offensivo”. Il direttore di ...

Il giudice della Lega Nazionale Dilettanti, sezione Chieti, ha preso una dura decisione, squalificando l'allenatore per due anni. Oltre alla squalifica personale, il provvedimento impone anche una ...Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Cristina Marino ha raccontato il suo grande amore per quest'uomo più grande di lei di 13 anni, conosciuto per una fortuita coincidenza sul set di ...L’attrice, ospite al podcast Mamma Dilettante, ha raccontato dei lati inediti dell’incontro e della vita con l’attore, attualmente protagonista di Doc 3.